IPVA 2021 começa a vencer na quinta-feira em São Paulo

Proprietários de carros com placa final 1 já devem pagar a partir da próxima quinta-feira (7) a primeira parcela ou cota única do IPVA 2021 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), cujo calendário começa em janeiro.

Neste ano, a tabela de valores venais dos veículos teve queda média de 6,77% nos preços registrados no varejo, de acordo com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

O valor do IPVA pode ser consultado nos caixas de autoatendimento, pelo internet banking ou no site da Secretaria da Fazenda.

Assim como nos anos anteriores, o proprietário pode optar por parcelar o pagamento em três vezes ou em cota única, com desconto, em janeiro. Em fevereiro, é possível pagar cota única, sem desconto.

O pagamento é feito em qualquer agência bancária, no caixa 24h ou pelo aplicativo do banco somente com o número do Renavam.

O licenciamento 2021 também já pode ser pago antecipadamente a partir desta segunda-feira. Quem preferir esperar, o vencimento começa em abril, com carros placa final 1.

Neste ano, não será necessário pagar o DPVAT, o seguro obrigatório.

Veja tabela do IPVA 2021 abaixo: