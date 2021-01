Estado de São Paulo volta ao amarelo, mas pode regredir novamente

Depois de mais um período dentro das restrições da fase 1-vermelha, que começou no dia 1º e terminou no domingo (3), o estado de São Paulo volta a partir desta segunda-feira (4) para a fase 3-amarela, com quarentena mais branda. A região de Presidente Prudente, no interior, é a única que permanecerá na etapa mais restritiva.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Na fase 3-amarela, o comércio de rua e os shoppings voltam a abrir as portas e os bares e restaurantes ficam autorizados a receber os clientes de forma presencial novamente, assim como academias de ginástica, salões de beleza, cinemas e teatros. Todos os estabelecimentos devem respeitar limitações de público e de horário de funcionamento.

Apesar do avanço, parte do estado pode ainda nesta semana regredir de fase e voltar para etapas mais restritivas do Plano São Paulo.

O governo fará nesta quinta-feira a primeira reclassificação do ano e pode rebaixar algumas regiões, a depender do impacto das festas de fim de ano nos números de casos, óbitos e internações pela covid-19. As autoridades já adiantaram que nenhuma região poderá avançar para a fase 4-verde nesta primeira atualização de 2021.