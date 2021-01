Crianças são encontradas amarradas em abrigo para menores no interior de SP

Duas crianças, de 10 e 6 anos, foram encontradas amarradas em um abrigo municipal de Ituverava, no interior de São Paulo, após se envolverem em uma briga.

De acordo com informações da Record TV, as crianças foram encontradas sentadas no chão, com as mãos amarradas nas contas e os pés atados.

A mãe das crianças disse que houve uma discussão e uma das crianças partiu para cima de uma menina. O irmão mais velho se juntou à briga e ambos foram punidos.

A mulher perdeu a guarda dos dois filhos contou que o menino de 10 anos ficou violento após sofrer abuso sexual de um conhecido da família.

Os garotos torturados foram levados para outro abrigo e a polícia vai investigar os funcionários responsáveis pelos maus-tratos às crianças.