Bitcoin registra maior recuo diário desde setembro

O Bitcoin abriu o mercado nesta segunda-feira negociado a US$ 30.987, uma queda de 10,38% em apenas 24h, um dos maiores tombos da criptomoeda desde setembro de 2020.

Nos últimos sete dias, o Bitcoin registrou alta de 16,28%, negociada entre US$25.902,7539 e US$34.755,8516 nesse período.

De acordo com os analistas, o mau humor dos investidores financeiros cortou o calor total de capitalização do mercado do Bitcoin para US$ 583,1 bilhões, o que representa apenas 68,67% do volume total de capitalização da criptomoeda.

Acompanhe a cotação das criptomoedas em tempo real: