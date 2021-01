Eleições americanas: áudio vazado expõe pressão de Trump para recontagem

O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria pressionado o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, a “encontrar” cerca de 11 mil votos suficientes para reverter a vitória do democrata Joe Biden no estado, mostra reportagem publicada ontem pelo jornal The Washington Post.

De acordo com o texto, o telefonema teria ocorrido no sábado e teve duração de uma hora. O jornal teve acesso a uma gravação da conversa, na qual Trump teria tentado persuadir Raffensperger.

Na ligação, Raffensperger e o conselheiro-geral de seu escritório rejeitaram as afirmações de Trump, explicando que o presidente está contando com teorias da conspiração e que a vitória do presidente eleito Joe Biden na Geórgia foi justa e precisa.

Em resposta, o conselheiro do presidente eleito Joe Biden, Bob Bauer, afirmou que agora existem “provas irrefutáveis de um presidente pressionando e ameaçando um funcionário de seu próprio partido”. A Casa Branca não comentou a acusação.