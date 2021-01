Menina de 5 anos é baleada durante comemoração do Ano Novo no Rio

Uma menina de 5 anos morreu na madrugada desta sexta-feira após ser atingida por um tiro durante a queima de fogos da comemoração do Ano Novo, no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro.

Alice Pamplona da Silva estava no colo da mãe quando foi atingida. No primeiro momento, a família acreditava que ela tinha sido sido atingida pelos fogos de artifício e rapidamente correu para o hospital Casa de Portugal, na zona norte do Rio, onde os médicos alertaram a família de que a garota tinha sido atingida por um tiro. Ela morreu pouco depois.

A Polícia Militar, que foi chamada para atender a ocorrência, disse que não havia nenhuma operação policial nem houve registro de confrontos na região onde a menina foi baleada.