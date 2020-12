Retrospectiva 2020: O ano da pandemia se despede sem abraços

O ano em que tivemos de mudar os planos e do qual nos despedimos sem ainda a segurança de um abraço. A chegada do novo coronavírus ao país, no fim de fevereiro, fez de 2020 um dos mais duros da história. Para quase 200 mil famílias, foi o ano de se despedir de pessoas queridas vitimadas pelo vírus.

A covid-19 desembarcou oficialmente no Brasil em 28 de fevereiro. Todos ficaram em alerta, atentos a qualquer sinal de gripe. Mas a real potência deste vírus ainda era desconhecida. A notícia da primeira morte veio em março. E, daí em diante, os números de casos e óbitos subiram sem controle. Quarentena! “Fique em casa”, “higienize as mãos frequentemente”, “proteja quem você ama”. Quantas vezes não escutamos estas frases em 2020?

Não esquece a máscara! O item virou acessório indispensável para sair de casa.

O vírus surgido na província de Wuhan, na China, em 2019, contaminou cerca de 7,5 milhões de brasileiros em 2020, número que pode ser ainda maior por causa da subnotificação. Até ontem, 6,7 milhões haviam se recuperado da doença graças ao trabalho incansável dos profissionais da saúde: médicos, enfermeiros e todos os trabalhadores da área que atuaram na linha de frente no combate à pandemia.

2020 foi o ano em que aprendemos a viver distantes um dos outros. Escolas e comércios não essenciais fechados, empresas em sistema de home office e eventos culturais cancelados. O isolamento social, mesmo que parcial, marcou a vida de todos os brasileiros.

Um ano novo chega com um sentimento agridoce. Depois que o relógio apontar o primeiro minuto de 2021, ainda viveremos a angústia da pandemia e, infelizmente, sem previsão de início da vacinação contra a covid-19 no país. A chegada da dose virou briga política no país, com o presidente Jair Bolsonaro levantando dúvidas sobre efeitos colaterais. Para piorar a situação, uma segunda onda de casos volta a lotar leitos de hospitais.

Como bons brasileiros, esperamos que 2021 traga um pouco mais de tranquilidade e esperança para uma população exaurida pelo distanciamento.

Ajuda financeira impediu crise ainda maior no país

A notícia de que quase tudo precisaria ser fechado em abril caiu como uma bomba no orçamento de quem dependia principalmente do comércio e da informalidade para sobreviver.

Europa e América do Norte já tinham passado pelos lockdowns, que chegaram acompanhados de auxílio financeiro do governo para quem mais precisava. A pressão pela ajuda também no Brasil partiu do Congresso. O governo topou, mas sugeriu R$ 200. O Legislativo pediu R$ 600, valor sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.

De abril a dezembro, 68 milhões de pessoas foram beneficiadas pelas parcelas, que entre setembro e dezembro foram reduzidas para R$ 300. Levantamento da FGV (Fundação Getulio Vargas) indica que o auxílio emergencial foi responsável pelo menor patamar de pessoas vivendo em extrema pobreza em 40 anos. Economistas acreditam que, sem a ajuda, a queda de 9,5% do PIB no segundo trimestre teria sido ainda maior.

O universo do tamanho de uma tela

De repente, o mundo todo precisou caber na nossa casa. O isolamento social exigido pelo agravamento da pandemia de covid-19 no Brasil a partir de março reduziu o universo de muitos de nós ao lar. E o contato com o mundo lá fora aconteceu com a ajuda das telas.

Foi de casa que passamos a trabalhar, em intermináveis reuniões por videochamada, onde recebemos nossas mercadorias via e-commerce e aderimos cada vez mais ao delivery dos aplicativos de celular.

Em maio, 13% dos trabalhadores brasileiros exerciam home office, de acordo com a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Covid-19 divulgada durante a crise pelo IBGE (Instituto Brasileira de Geografia e Estatística). Foi o maior índice durante a pandemia. No sudeste, a taxa alcançou 17%. A taxa de pessoas trabalhando de casa passou a refletir também as desigualdades. De acordo com a Pnad, 38% dos trabalhadores com ensino superior foram mantidos em home office. Já para quem alcançou no máximo o ensino médio incompleto, 2,3% foram isolados.

A análise da FGV (Fundação Getulio Vargas) indica que, apesar de minoria, representando em dezembro 9% da massa de trabalhadores do país, o público em home office concentra 19% da massa de rendimentos brasileira.

A tendência para o próximo ano é que as empresas continuem a adotar o trabalho remoto, mas incluindo sistema misto, que permita a reunião presencial das equipes em alguns dias da semana. Pesquisa da empresa de cibersegurança Fortinet indica que esse é o desejo de 30% delas.

Quem “surfou” na onda das telas em 2020 foi o comércio eletrônico. Enquanto as lojas físicas amargaram prejuízos com o fechamento dos estabelecimentos entre abril e junho, o volume de vendas no varejo virtual avançou 45% no período. Os dados são da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

O brasileiro também se rendeu ao delivery. A projeção da empresa de gestão de finanças Mobills indica que o gasto com os pedidos de comida em casa cresceu 103% no primeiro semestre.

Nada que tenha salvado da falência milhares de bares e restaurantes, duramente afetados pelos fechamentos e pelo medo dos frequentadores. A estimativa da Abrasel, associação que representa a categoria, é que 50 mil estabelecimentos tenham fechado as portas apenas no Estado de São Paulo.

As máscaras passaram a ser obrigatórias em todo o país a partir de julho. Seu uso pode evitar em até 70% o risco de contaminação pelo novo coronavírus, se usada por todos e corretamente. Infectologistas acreditam que, mesmo após a vacina, o item continuará na vida da população

4,31%

é a inflação oficial do país acumulada em 12 meses até novembro. Os alimentos foram os “vilões” dos preços. Destaque para o arroz e óleo de soja

R$ 5,18

foi o valor do dólar no dia 30. A moeda americana alcançou pico de R$ 5,90 em maio. A desvalorização do real frente ao dólar é apontada como motivo para a alta nos alimentos, já que produtores optaram por exportar

14,3%

foi a taxa de desocupação entre os trabalhadores brasileiros no trimestre finalizado em outubro. É o equivalente a 14,1 milhões de pessoas em busca de emprego. Antes da pandemia, a taxa era de 11,2%

Também foi notícia

Brasileiros foram às urnas

Em meio à pandemia de covid-19, a população votou para eleger novos – ou nem tanto assim – prefeitos em 5.568 municípios de Norte a Sul do país. Na capital paulista, Bruno Covas (PSDB) venceu Guilherme Boulos (PSOL), por 59,38% a 40,62%.

Moro, Mandetta, Weintraub…

Importantes ministros do governo caíram em 2020. A saída mais sentida por Bolsonaro foi a de Sergio Moro, que acusou o presidente de interferência na PF. Mandetta foi demitido da Saúde em abril e Weintraub deixou a Educação em junho.

Pantanal agonizou em chamas

As queimadas consumiram um quinto do Pantanal este ano. Mês após mês, o bioma quebrou recordes de incêndios. A área devastada corresponde a quase o tamanho do estado do Rio de Janeiro, segundo a UFRJ (Universidade Federal do Rio).

Novidades na hora de pagar

Duas grandes novidades mudaram, de certa forma, a relação do brasileiro com o dinheiro. O Pix, lançado em novembro, trouxe a facilidade da transferência em segundos em qualquer dia da semana. Já a nota de R$ 200 deu as caras nas carteiras.