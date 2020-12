Retrospectiva 2020: Distanciamento castigou classe artística

Se a pandemia provou uma coisa a quem ainda não tinha entendido, é o que os artistas são trabalhadores como quaisquer outros, com boletos a pagar todos os meses. Em 2020, o setor cultural foi o primeiro a fechar e será o último a retomar as atividades de maneira integral quando os casos de covid-19 diminuírem drasticamente. E esse panorama ainda não tem data para ser realidade.

A crise dos palcos e bastidores foi avassaladora. Segundo dados da pesquisa “Percepção dos Impactos da Covid-19 nos Setores Culturais e Criativos do Brasil”, divulgada no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, em junho, 43% dos artistas viram sua renda reduzir em 100% já entre março e abril, período que representa as primeiras semanas de quarentena.

O auxílio emergencial para a classe veio meses depois, com a criação da Lei Aldir Blanc (leia mais abaixo). Quem conseguiu, trabalhou de casa, transmitindo a arte pela internet e criando formas de se relacionar com o público para se sustentar.

No estado, que segue o Plano São Paulo, a reabertura de cinemas, teatros e casas de shows começou em outubro, com capacidade reduzida. Os eventos em espaço aberto, no entanto, ainda seguem suspensos.

Lives, lives e mais lives

Há quem não suporte até ouvir falar em live. Mas é fato que os shows transmitidos pela internet divertiram muita gente. Segundo pesquisa Datafolha/Itaú Cultural, essa foi a terceira atividade cultural online mais feita na pandemia, atrás dos streamings de música e de audiovisual. Marília Mendonça foi uma das rainhas desse novo “produto”. Sua live transmitida em 8 de abril teve 3,31 milhões de visualizações, a mais vista no Brasil. Caetano Veloso fez charminho e demorou a se render ao apelo dos fãs. Cantou no seu aniversário, em agosto, e gostou tanto que voltou para um especial de Natal. Já Teresa Cristina foi a grande revelação, com repertório temático que mostrou sua veia rock e muita emoção ao dividir a tela com seus ídolos. O projeto foi premiado no WME Awards.

De dentro do carro

Os cinemas do tipo drive-in, que eram comuns nos Estados Unidos nos anos 1960, tornarem-se rotina por aqui para quem quis sair um pouco de casa em segurança e aproveitar para pegar um filminho, mesmo que não fosse inédito – as estreias congelaram por aqui até outubro, quando a primeira onda de contaminações diminuiu. A mesma estrutura, que foi montada no Allianz Parque e no Memorial da América Latina, entre outros espaços em São Paulo, também passou a ser aproveitada para shows musicais, como o de Nando Reis (foto). As artes plásticas, que até então ficavam mais relegadas a museus online, também tiveram vez assim.

A exposição Drive.Thru.Art exibiu 18 painéis gigantes dentro de uma antiga fábrica na Vila Leolpoldina.

Lei Aldir Blanc

O compositor, parceiro de João Bosco em clássicos como “O Bêbado e o Equilibrista”, foi uma das vítimas da covid-19. Morreu em 4 de maio, aos 73 anos. Sua partida culminou com um período crítico da classe artística, que não havia sido ainda incluída nos planos emergenciais do governo. Sancionada em junho e publicada em agosto, a lei que leva o seu nome estabelece repasse de R$ 3 bilhões em recursos para estados e municípios pagarem três parcelas de R$ 600 em auxílio emergencial para trabalhadores e pequenas empresas. No dia 29 de dezembro, o governo editou medida provisória para viabilizar o pagamento, em 2021, a estados e municípios que ainda não receberam os recursos.

Neil Peart

Baterista do Rush, um dos músicos mais respeitados do rock, partiu em janeiro

Kirk Douglas

Nome da época de ouro em Hollywood, o ator morreu em fevereiro, aos 103 anos

José Mojica Marins

O cineasta, criador do lendário Zé do Caixão, faleceu em fevereiro, aos 83 anos

Chadwick Boseman

A personificação do Pantera Negra nos cinemas morreu de câncer, aos 43 anos

Sean Connery

O mais icônico dos James Bonds morreu aos 90 anos, em outubro

Eddie Van Halen

O guitarrista do Van Halen, 65 anos, não resistiu a um câncer de garganta

Quino

Cartunista, pai da adorada Mafalda, morreu aos 88 anos, em setembro