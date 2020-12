Retrospectiva 2020: Ano termina com vacina em diversos países

Adeus ano velho. A pandemia de covid-19 afetou, sem exceção e de diferentes maneiras, todos os países do planeta. Na despedida deste ano tão desafiador, o Metro World News faz uma volta ao mundo para relembrar os acontecimentos que marcaram 2020

EUA

O primeiro caso de coronavírus nos Estados Unidos foi confirmado por autoridades logo no primeiro mês de 2020, no dia 21 de janeiro. De lá para cá, sem uma política de controle coordenada por parte do governo, o país norte-americano assumiu a liderança do ranking mundial de mortes e casos de covid-19. Luz no fim do túnel da pandemia, os EUA já vacinam sua população com duas doses diferentes desenvolvidas pelas farmacêuticas Pfizer e Moderna. Até o fim de 2021, todos os americanos devem estar vacinados

AMÉRICA LATINA E CARIBE

Em junho, a região se tornou o epicentro mundial da covid-19. Na época, o Brasil registrava 300 mil casos (o número atual é 7,5 milhões), seguido pelo Peru, com mais de 100 mil pacientes (hoje, 1 milhão). O ritmo acelerado de contaminação acendeu o alerta de preocupação por parte de especialistas. Com a chegada das vacinas, Argentina, México, Costa Rica e Chile já imunizam idosos e profissionais da saúde. No Brasil, o segundo país com mais mortes pela doença, a data oficial para início da imunização segue incerta

EUROPA

A Itália foi o primeiro país europeu afetado pela pandemia e fez os primeiros lockdowns, que esvaziaram as ruas das cidades a partir de fevereiro. Com novas aprovações de vacina a cada semana, a região acredita estar se aproximando do fim da pandemia

ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA

A região sentiu o baque econômico da covid-19 logo no começo de 2020 com a maior queda dos preços interncionais do petróleo desde o século passado. Por lá, Israel já vacina em massa sua população e garante ter 10% de imunizados no momento. Para conter a segunda onda da doença, o Egito cancelou celebrações do Ano Novo

ÁFRICA SUBSAARIANA

A região abriga o país do continente africano mais atingido pela pandemia de covid-19: a África do Sul. Com mais de 1 milhão de pacientes, o país termina o ano com restrições reforçadas

CHINA

Berço e epicentro inicial do coronavírus Sars-Cov-2, a China foi o único país que não enfrentou uma recessão econômica neste ano. Entre críticas e demonstrações de apoio, o país conseguiu conter o vírus com restrições severas de circulação

SUL DA ÁSIA

Depois dos Estados Unidos, a Índia é o segundo país com mais infectados pela covid-19 no mundo. Somando 10 milhões de pacientes, a Índia – maior produtora de vacinas do globo – planeja imunizar 300 milhões de pessoas até agosto do próximo ano

OCEANIA

Na Nova Zelândia, a gestão da premiê, Jacinda Ardern, foi um sucesso em termos da covid-19. Com 2 mil casos confirmados e 25 mortes, Jacinda foi selecionada entre as personalidades do ano pela revista científica Nature

TAMBÉM FOI NOTÍCIA

Eleições nos EUA A vitória do democrata Joe Biden e sua vice, Kamala Harris, entrou para a história ao colocar uma mulher negra ao lado do homem “mais importante do mundo”. O presidente, Donald Trump, não perdeu oportunidades para tentar minar o resultado que o derrotou com alegações, sem evidências, de fraude.

Protestos Black Lives Matter A morte de George Floyd, um homem negro assassinado por policiais brancos em Minneapolis, nos EUA, desencadeou protestos antirracistas em todo o mundo. Pelas ruas, milhões de pessoas marcharam contra a violência policial. O policial branco Derek Chauvin, principal acusado pelo assassinato do afro-americano George Floyd, está em liberdade condicional.

BrexitA partir de hoje, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Com um texto com mais de 1.200 páginas de acordos comerciais, Londres e Bruxelas acertaram ainda em dezembro como será a vida entre eles. A decisão foi tomada em plebiscito realizado com a população britânica em junho de 2016.

*Supervisão Vanessa Selicani