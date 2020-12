Prazo para solicitar saque emergencial do FGTS termina nesta quinta-feira

Esta quinta-feira (31) é o último dia para o trabalhador solicitar o saque emergencial de até R$ 1.045,00 do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) por meio do aplicativo.

O recurso foi liberado pelo governo federal para enfrentar a crise de desemprego gerada pela pandemia de covid-19.

O valor do saque tem como base a soma de todas as contas ativas e inativas do trabalhador.

Para ter acesso ao dinheiro, o trabalhador deve baixar o aplicativo do FGTS e fazer o pedido ainda nesta quinta para que a Caixa faça o depósito na conta digital.

O saque emergencial pode ser usado para pagamento em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência para outras contas.

Qualquer dúvida sobre o saque pode ser esclarecida pelo site da Caixa, aplicativo do FGTS ou pela central de atendimento da Caixa (telefone 111, opção 2).