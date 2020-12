Licenciamento 2021 já pode ser pago na próxima segunda-feira

O Detran.SP divulgou o calendário do licenciamento de veículos para 2021, com início em abril para carros com placa final 1.

A novidade para o próximo ano é a possibilidade de pagamento antecipado do licenciamento, que já disponível a partir da próxima segunda-feira (dia 4), independentemente da placa. O objetivo é oferecer a opção de quitar o imposto junto com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor), que também começa a vencer em janeiro.

Em 2021, o licenciamento será 100% digital e o proprietário não precisa mais ir ao Detran.SP ou ao Poupatempo para emitir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Um dia após o pagamento, o documento estará disponível para download e impressão.

O valor da taxa de licenciamento 2021 será de R$ 98,91 até 14/01. Quem licenciar o veículo a partir do dia 15/01 deverá pagar R$ 131,80.

Em 2021, não haverá cobrança de taxa do seguro DPVAT, o seguro obrigatório.

Veja calendário do Licenciamento 2021: