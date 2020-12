Já fez sua aposta? Mega da Virada sorteia nesta quinta R$ 300 milhões

Apostadores que querem tentar a sorte no último sorteio do ano têm até as 17h para apostar na Mega da Virada, que neste ano vai pagar um prêmio de R$ 300 milhões.

O sorteio será realizado às 20h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pela TV aberta.

A Mega da Virada, diferentemente dos demais sorteios das loterias da Caixa, não acumula. Se ninguém fizer seis pontos, o prêmio irá para quem acertar as cinco dezenas, e assim por diante.

O sorteio simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

O maior prêmio registrado na Mega da Virada foi de R$ 306 milhões, pago a 17 apostadores em 2017.