Calor e chuva marcam o último dia do ano em São Paulo

O paulistano terá nesta quarta-feira mais um dia característico do verão, com altas temperaturas e chuvas abundantes no final do dia.

Mais uma vez o dia terá sol encoberto por longos períodos nublados e temperatura máxima de até 30ºC.

No final da tarde e à noite, a previsão é de pancadas de chuvas em várias regiões do estado.

Uma nova frente fria se aproxima da região sudeste de deve trazer ainda mais chuva nos próximos dias.

A temperatura mínima prevista para esta quinta-feira é de 20ºC.