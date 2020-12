Vacina Oxford é aprovada no Reino Unido

A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca foi aprovada nesta quarta-feira no Reino Unido, que já encomendou 100 milhões de doses para iniciar a vacinação já na semana que vem.

A vacina recebeu uma autorização de emergência do governo do primeiro-ministro Boris Johnson, em um momento em que o país vive uma onda crescente de infecções causadas por uma nova cepa do vírus, mais contagioso que o detectado na primeira onda.

Os testes com a Oxford mostraram que a vacina é menos eficaz do que a da Pfizer, mas tem a vantagem de poder ser transportada em sistemas de refrigeração normal.

A Fundação Oswaldo Cruz (Friocruz), no Brasil, tem acordo com a AstraZeneca para o fornecimento e também para produção da vacina no país.

A Anvisa, porém, ainda não recebeu pedido de registro ou de autorização para uso emergencial da vacina no país.