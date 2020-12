Vacina de Oxford: Fiocruz fará pedido de autorização emergencial à Anvisa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e o laboratório AstraZeneca, que desenvolve a vacina contra covid-19 junto com a Universidade de Oxford fizeram uma reunião virtual nesta quarta-feira para tratar o uso emergencial da vacina no Brasil.

Ficou acertado que a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), do Rio de janeiro, fará o pedido para a Anvisa do uso emergencial da vacina nos próximos dias. O prazo para análise do pedido é de 10 dias.

Segundo a empresa, não foi identificada dificuldade regulatória para atendimento aos requisitos da Anvisa, para submissão de solicitação de autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, de vacinas covid-19″, afirmou a Anvisa.

O Ministério da Saúde espera receber pelo menos 15 milhões de doses da vacina de Oxford em janeiro e mais 15,2 milhões em fevereiro.

O imunizante será também produzido pela Fiocruz no Brasil e o governo calcula pelo menos mais 210 milhões de doses durante o ano de 2021.

A vacina da Oxford/AstraZeneca recebeu nesta quarta-feira autorização para uso emergencial no Reino Unido.