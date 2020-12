Sputnik 5: Argentina inicia distribuição de 300 mil doses

A Argentina começou a aplicar, na manhã de ontem, as primeiras doses da vacina contra a covid-19 Sputnik 5, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia da Rússia. Entre os primeiros a receberem as doses estão o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, e o vice-ministro da Saúde de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

“Hoje é o início do fim da pandemia na Argentina. Orgulhoso de ter dado meu braço”, disse Kicillof aos jornalistas após receber o imunizante russo – que também é utilizado desde ontem em Belarus, na Europa. O presidente argentino, Alberto Fernandez, informou que o acordo com a Rússia prevê a entrega de 25 milhões de doses até maio. Já foram entregues 300 mil.

Aborto

Ontem, o Senado argentino votava a proposta de legalização do aborto no país até 14 semanas. Com a Câmara Alta dividida, o resultado deve ser divulgado até a manhã de hoje, segundo a mídia local.