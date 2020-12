São Paulo tem risco de novo temporal e alagamentos nesta quarta-feira

As áreas de instabilidade que avançam por São Paulo devem continuar trazendo fortes chuvas para a região nesta quarta-feira, de acordo com dados da Climatempo.

São Paulo amanhece clara e com muitas nuvens, mas vai fechando no decorrer do dia e as chuvas devem chegar nos períodos da tarde e da noite.

A temperatura continua subindo e a máxima prevista para esta quarta é de 29ºC, atingindo 30º C nesta quinta, mas uma fria que se aproxima do Estado deve derrubar a temperatura até o final de semana.

A mínima prevista para esta quarta-feira é de 20ºC.