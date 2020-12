São Paulo congela valor da passagem de trens, metrô e ônibus

O Governo e a Prefeitura de São Paulo informaram ontem que não haverá reajuste nos valores das passagens para metrô, trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e ônibus municipais da cidade. As tarifas permanecerão em R$ 4,40.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

De acordo com as autoridades, o valor foi congelado “considerando a crise econômica e sanitária vivida pelas famílias causada pela pandemia de covid-19”. “Mesmo com uma retração de 60% em média no número de passageiros em todos os modais durante o ano, a reforma administrativa implementada com enxugamento da máquina e ajuste fiscal permite o congelamento da tarifa com responsabilidade social, beneficiando mais de 8 milhões de usuários do transporte público da capital diariamente”, diz trecho da nota do estado.

“A tarifa não será reajustada para não sobrecarregar a parcela menos favorecida da população”, acrescentou a Prefeitura de São Paulo.