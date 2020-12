Prazo para transferir carros comprados em 2020 termina nesta quinta-feira

Pessoas que compraram carros entre 19 de fevereiro e 30 de novembro deste ano devem fazer a transferência de propriedade até esta quinta-feira (dia 31).

A resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) publicada em junho que suspendia o prazo de transferência foi revogada em novembro.

De acordo com o Detran.SP, o procedimento de transferência pode ser feito pelo site do Detran ou do Poupatempo. Para efetuar a transferência, é necessário que todos os débitos do veículo estejam quitados.

Motoristas que compraram veículos usados necessitam agendar vistoria com empresa credenciada.