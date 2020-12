Ministério da Saúde diz que deve vacinação começa em janeiro

Em mais uma data para início da vacinação no Brasil já divulgada pelo Ministério da Saúde até o momento, a pasta informou ontem que a imunização da população brasileira deverá ser iniciada “entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro”. No entanto, o início ainda está condicionado ao registro ou autorização de uso emergencial de uma vacina na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

“Na melhor hipótese, nós estaríamos começando a vacinação a partir do dia 20 de janeiro. Num prazo médio, entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. E no prazo mais longo, a partir de 10 de fevereiro”, disse o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco.

A mais nova previsão ocorre no mesmo momento em que diversas nações já iniciaram a imunização de suas populações, como Estados Unidos, Reino Unido, países da União Europeia, Chile e Argentina.