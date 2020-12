Mega-Sena da Virada pagará R$ 300 milhões ao vencedor

A esperada Mega-Sena da Virada deste ano vai pagar ao vencedor – ou vencedores – a quantia de nada mais, nada menos, que R$ 300 milhões. O prêmio é um dos maiores da história do tradicional concurso de fim de ano.

Interessados em apostar têm até as 17h de amanhã para fazer a “fezinha” nas lotéricas de todo o país e pelo portal Loterias Online. O sorteio do concurso será realizado às 20h do mesmo dia.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 4,50. O valor mínimo para jogar na internet é de R$ 30 e, o máximo, de R$ 945 por dia.

O prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o dinheiro será divido entre os acertadores das demais faixas de premiação – cinco, quatro, e assim em diante.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, caso apenas um ganhador leve o prêmio do sorteio especial e aplique todo o valor na poupança, ele receberá mais de R$ 347 mil em rendimentos mensais. Muita grana, não é mesmo? Mas vá com calma.

De acordo com o educador financeiro e presidente da Abefin (Associação Brasileira de Educadores Financeiros), Reinaldo Domingos, o indicado é não apostar todas as suas economias na sorte.

“Embora a situação seja de euforia, é preciso cautela. Fazer ‘uma fezinha’ destinando pequenos valores para esta finalidade faz parte da brincadeira e é divertido”, avaliou.