Fim do estado de calamidade pública pode ser começo do caos na economia

O estado de calamidade pública motivado pela pandemia do novo coronavírus termina oficialmente amanhã no país, colocando fim também a uma série de ajudas emergenciais para que trabalhadores e empresas atravessem o momento de crise iniciado em março. O principal deles é o auxílio pago para famílias pobres, desocupados e trabalhadores informais de R$ 600 entre abril e agosto, prorrogado para R$ 300 entre setembro e dezembro.

A última parcela terminou de ser depositada ontem. De acordo com a Caixa Econômica Federal, gestora do programa, 67,9 milhões de pessoas receberam o benefício, somando R$ 292,9 bilhões em pagamentos. Deste total, 19,2 milhões estão inscritos no Bolsa Família, destinado às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. A partir do próximo mês, eles voltam a receber o benefício, calculado em média de R$ 190 por família.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Outros 48,7 milhões de pessoas seguirão sem nenhum auxílio. De acordo com pesquisa Datafolha do dia 20, 36% dos beneficiados com o auxílio emergencial não possuíam outra fonte de renda neste mês.

Economistas acreditam que, sem a ajuda do governo e ainda com alta de casos de covid-19, o cenário no início de 2021 é preocupante. A indefinição sobre o início da vacinação e retomada de fases restritivas nas cidades são outros fatores que podem pesar no cenário ruim para a economia.

Dados divulgados ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que o desemprego segue alto no país. O número de pessoas sem ocupação chegou a 14,1 milhões no trimestre de agosto a outubro. É um aumento de 7,1% em relação ao trimestre terminado em julho, o que representa 931 mil pessoas a mais à procura de emprego no país.

O economista do FGV Imbre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) Rodolpho Tobler lembra que o país já vinha de um momento delicado nas contas públicas e no mercado de trabalho antes da pandemia. “O fim do auxílio vai reduzir o poder de compra principalmente da população de renda baixa. Teremos aumento da desigualdade. A pessoa que saiu da extrema pobreza vai voltar e a recuperação da economia será mais lenta.”

Ele afirma, porém, que prorrogar os benefícios deixaria o governo em situação fiscal ruim. “O que pode acelerar o crescimento da economia no ano que vem é uma vacinação, com processo transparente para se evitar incertezas. Aumentar o valor do Bolsa Família também ajudaria.”

O professor de economia da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) Volney Golveia vê risco direto para a queda do PIB (Produto Interno Bruto) com a redução do consumo das famílias. Ele defende que a questão fiscal seja colocada de lado neste momento de crise. “O governo deveria prorrogar por mais três meses o auxílio porque ainda estamos longe de nos livrarmos da pandemia. Se olharmos para o mundo, somos um dos únicos países a não terem vacinação. E isso é problema para a economia. A escalada da segunda onda sugere que mais que nunca deve se prorrogar, para evitar que a economia se aprofunde em crise sistêmica.”

Governo tem rombo de R$ 699 bi

O governo federal voltou a afirmar que não tem condições de manter os auxílios. O Tesouro Nacional informou ontem que o rombo acumulado até novembro atingiu R$ 699,1 bilhões. “Para 2021, observa-se o aumento recente das incertezas em relação aos impactos da segunda onda de covid-19. Mantém-se a recomendação de que a necessária retomada do processo de consolidação fiscal passa pela garantia de que despesas temporárias não se tornem permanentes.”

A Secretaria de Política Econômica também reforçou a necessidade do fim dos auxílios emergenciais em comunicado ontem. “Ora, algo que é anunciado para durar três meses e tem sua duração expandida para nove meses não pode ser qualificado como retirada ‘abrupta’ do benefício. […] Além disso, o próprio orçamento do Bolsa Família foi reforçado para 2021.”