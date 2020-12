Dados de covid-19 são revisados e número de mortes aumenta na Rússia

O número de mortes por covid-19 na Rússia é três vezes maior do que o reportado anteriormente pelo governo, apontou uma revisão de dados feita pelo órgão de estatísticas Rossat. Com o novo índice, os óbitos no país pelo coronavírus saltaram de 55 mil para 186 mil. Agora, logo atrás dos Estados Unidos e Brasil, a Rússia é o terceiro com mais vítimas da doença no mundo.

Segundo o órgão de estatísticas Rossat, o excesso de mortalidade rastreado foi comparado ao número de mortos no país pelo mesmo período no ano passado. Para a vice-primeira-ministra da Rússia, “mais de 81% da alta da mortalidade neste período se deve à covid-19, ou às consequências da doença”.

Em Wuhan, na China, berço da pandemia de covid-19 no ano passado, o número de casos pode ser até 10 vezes maior do que o compartilhado pelo governo. De acordo com o CDC (Centro de Controle de Doenças Infeciosas) chinês, pacientes de coronavírus em Wuhan podem ser 500 mil e não 50,3 mil, como o reportado oficialmente. Pesquisadores chegaram à estimativa após análise de amostras de sangue de 34 mil pessoas de Wuhan e de encontrar anticorpos em 4,43% da população.