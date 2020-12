Bolsonaro recebe críticas após fala sobre tortura

A declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ironizando a tortura sofrida pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) durante a ditadura militar gerou uma onda de críticas de lideranças políticas ao chefe do Executivo.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os ex-presidentes da República Lula (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e até adversários de Dilma saíram em defesa dela e reprovaram a fala.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Na segunda-feira, o presidente ironizou a tortura sofrida por Dilma durante o período em que ela foi presa, na década de 1970, na ditadura militar. Entre risos, Bolsonaro declarou: “Dizem que a Dilma foi torturada e fraturaram a mandíbula dela. Traz o raio X para a gente ver o calo ósseo. Olha que eu não sou médico, mas até hoje estou aguardando o raio X.”

FHC, em sua conta do Twitter, afirmou que “brincar com a tortura dela [Dilma], ou de qualquer pessoa, é inaceitável”. Lula, por sua vez, disse que “o Brasil perde um pouco de sua humanidade cada vez que Jair Bolsonaro abre a boca”. Ele prestou solidariedade a ex-presidente, “mulher detentora de uma coragem que Bolsonaro, um homem sem valor, jamais conhecerá”.

Rodrigo Maia declarou que “Bolsonaro não tem dimensão humana. Tortura é debochar da dor do outro. Falo isso porque sou filho de um ex-exilado e torturado pela ditadura. Minha solidariedade a ex-presidente Dilma. Tenho diferenças com ela, mas tenho a dimensão do respeito e da dignidade humana.”

Em nota, a ex-presidente rebateu a provocação de Bolsonaro, classificando o presidente como “sociopata”, “fascista” e “cúmplice da tortura e da morte”.

Não é a primeira vez

Em 2016, Bolsonaro exaltou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, chefe do DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informação Centro de Operações de Defesa Interna) e primeiro militar condenado por sequestro e tortura na ditadura, o chamando de “o pavor de Dilma”.