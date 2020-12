Bancos fecham nesta quinta-feira e só reabrem no dia 4

Esta quarta-feira (3) é o último dia útil de atendimento bancário ao público de 2020, com expediente normal.

A partir desta quinta-feira, os bancos fecham para o recesso de final de ano e se só retornam o atendimento presencial na próxima segunda-feira (dia 4).

Os canais de atendimento eletrônico, como serviço móbile, internet banking e caixas 24 horas continuam funcionando normalmente durante o período de recesso, de acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Contas de consumo como água, energia, telefone e tributos com vencimento nestes dias poderão ser pagos sem juros no próximo dia útil bancário, no dia 4.