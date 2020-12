Átila Iamarino: Após um ano narrando a pandemia, virologista explica covid-19 em livro

Atila Iamarino conseguiu a façanha de reunir mais de 3 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, o Nerdologia, com vídeos sobre temas que despertavam até então pouco interesse dos internautas: os vírus. Mas 2020 foi o ano em que todos precisamos nos adaptar ao novo vocabulário da covid-19. E neste contexto, o biólogo se tornou referência de como se comportar. Atila lança neste mês em parceria com a também bióloga Sônia Lopes o livro “Coronavírus – Explorando a Pandemia que Mudou o Mundo”, pela editora Moderna. Ele conversou com o Metro World News sobre a obra e a atual fase da pandemia.

Como surge a ideia do livro?

Trabalho com a Sônia Lopes há bastante tempo em obras didáticas. Tínhamos acabado de desenvolver um material sobre ensino interdisciplinar, aquecimento global, zika vírus, vacina, notícias falsas. Então, quando chegou o coronavírus, foi natural pensar que este material precisa chegar nas escolas de forma organizada. É um tema tão impactante, abrangente e presente hoje, e provavelmente por mais algum tempo em nossas vidas, que requer várias especialidades diferentes para entender. Percebi isso durante as lives, quando estava ensinando sobre coronavírus. Pensamos num material que sirva para atualizar professores de todas as áreas. Todos podem ler, mas foi pensado para ser usado em sala de aula.

Você se considera um “influencer” na questão da covid-19 e da biologia?

O que me trouxe para as redes sociais foi a discussão entre cientistas de que precisamos ocupar estes espaços e levar conteúdo para as pessoas onde elas estão. Este espaço foi 100% dominado pelas grandes mídias, mas nestes meios são outros profissionais que convidam cientistas. Nas redes sociais, para onde pessoas estão indo em quantidade cada vez maior, gastando cada vez mais tempo, temos que ter um trabalho mais ativo e conseguir o “clique”. E aí surge outro dilema porque, nas redes sociais, o que faz a notícia circular é a emoção. É um meio propício para boatos. Comecei a falar sobre zika e coronavírus nestes meios por saber que é onde as pessoas vão para tirar dúvidas, mas onde há muita desinformação. Eu tinha de fazer um conteúdo interessante, mas que fosse mais informativo.

Como você vê a fase na qual estamos com o coronavírus?

Estamos numa segunda onda, empilhada na primeira. Vivemos, na verdade, um momento de cansaço da pandemia, com pessoas esgotadas, sem dinheiro, privadas de uma série de coisas há muito tempo. Só que a chegada está distante. Temos as vacinas desenvolvidas em tempo recorde, mas que no Brasil, por inação e incompetência, não temos acordo de produção e compra em escala nacional. Não há perspectiva de quando isso vai acontecer. As manifestações do governo federal não são minimamente favoráveis à adoção de vacinas. Estamos presos na pior situação: muito vírus, com aumento intenso de casos, sem perspectiva de ter a saída que o resto do mundo está adotando, que é a vacinação em escala massiva. É um cansaço sem perspectiva.

Reprodução

Quando isso vai acabar?

Vai acabar quando 70%, 80% da população do país estiver vacinada. O vírus deve permanecer e continuar causando problemas depois. Mas com as vacinas que conseguem prevenir as internações por casos graves, o mundo é muito viável. “Até quando vai?” é uma pergunta que temos que dirigir aos governantes, sobre quando vão fornecer esta vacina.

Existe uma vacina ideal para o Brasil?

Não existe uma vacina ideal que vai resolver o problema. Temos as vacinas disponíveis, os propósitos e usos que elas têm. As que estão em uso no resto do mundo agora e aprovadas pelos órgãos de saúde são a da Pfizer e a da Moderna. As duas dependem de condições de armazenamento muito específicas, caras, complicadas. Elas não são ideais para extinguir uma pandemia no mundo, muito menos aqui no Brasil. E os países sabem disso. Mas são ótimas para proteger grupos vulneráveis, e viabilizam a volta mais rápida à normalidade. É impossível vacinar todo brasileiro com uma dose que precisa ser armazenada a -80ºC, mas não é impossível vacinar um milhão de profissionais de saúde, e tornar pelo menos o ambiente hospitalar mais seguro. Nenhuma delas é a ideal para acabar com a pandemia, mas já protegem os principais gargalos. Para vacinar 60%, 80% da população brasileira, é necessária uma dose mais fácil de armazenar e produzir, e que seja mais barata. Ainda não temos uma dessas aprovada, temos candidatas que, se forem tão eficazes quanto parecem ser, são ótimas: a da Astrazeneca e a Coronavac, por exemplo.

Qual será a consequência para o país de uma vacinação tardia?

No mínimo, mais mortes. Se terminássemos a vacinação no meio do ano, já teríamos evitado todas as mortes que vão acontecer no segundo semestre. Não precisaríamos ter mais de 200 mil brasileiros mortos, sem contar a subnotificação. Isso é o mínimo. Além do impacto na saúde, nas famílias, temos o impacto econômico. Em países que começaram a vacinar, o mercado de ações subiu, os hotéis começaram a recontratar, restaurantes estão se animando. Sanitariamente, o ideal é que as pessoas só voltem a circular normalmente quando chegarmos a 60%, 80% de vacinados na população como um todo.