2020: veja 15 personalidades que nos deixaram esse ano

2020 foi para todos, em maior ou menor grau, um ano difícil. Vamos relembrar 15 personalidades que nos deixaram nesse ano marcado pela pandemia da Covid-19 e que vão deixar muitas saudades.

Moraes Moreira (1947 – 2020)



Reprodução / Wikimedia Commons

O líder dos Novos Baianos, grupo que revolucionou a Música Popular Brasileira, morreu dormindo na madrugada do dia 13 de abril, quando sofreu um infarto agudo do miocárdio.

Diego Maradona (1960 – 2020)



Reprodução / Wikimedia Commons

O gênio do futebol argentino que dispensa maiores apresentações morreu no dia 25 de novembro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Kobe Bryant (1978 – 2020)



Reprodução / Wikimedia Commons

Um dos maiores jogadores da história da NBA morreu no dia 26 de janeiro em um acidente de helicóptero junto com a sua filha de 13 anos.

Nicette Bruno (1933 – 2020)



Reprodução / Wikimedia Commons

Uma das atrizes mais queridas da TV brasileira morreu após ser internada com a Covid-19, deixando milhares de órfãos no país.

Sean Connery (1930 – 2020)



Reprodução / Wikimedia Commons

O ator escocês, que ficou mundialmente conhecido por interpretar o agente secreto James Bond na franquia 007, há anos sofria de demência. Morreu no dia 31 de outubro em sua casa em Nassau, nas Bahamas.

Aldir Blanc (1946 – 2020)



Reprodução / Wikimedia Commons

Parceiro de João Bosco, Aldir Blanc, considerado um dos maiores letristas do país, morreu após contrair a Covid-19, deixando obras-primas como ‘O bêbado e a equilibrista’ e ‘Resposta ao tempo’.

Kirk Douglas (1916 – 2020)



O eterno ‘Spartacus’ e pai do também ator Michael Douglas morreu de causas naturais aos incríveis 103 anos de idade.

Little Richard (1932 – 2020)



Reprodução / Wikimedia Commons

Um dos pioneiros desse tal de Rock n’ Roll, que influenciou artistas como os Beatles e os Rolling Stones, morreu em maio aos 87 anos após lutar contra um tumor ósseo.

Flávio Migliaccio (1934 – 2020)



Reprodução / Wikimedia Commons

Deprimido, o ator desistiu de viver no dia 4 de maio. Junto ao seu corpo, foi encontrada uma carta de suicídio que dizia “cuidem das crianças de hoje”.

Fernando Vanucci (1951 – 2020)



Reprodução / Rede Globo

O jornalista esportivo teve uma carreira marcante na televisão, cobrindo seis Copas do Mundo e criando o bordão ‘alô, você’.

Zé do Caixão (1936 – 2020)



Reprodução / Wikimedia Commons

O maior nome do Cinema de Terror no Brasil, José Mojica Marins, mais conhecido como ‘Zé do Caixão’, morreu no dia 19 de fevereiro, vítima de uma broncopneumonia.

Tom Veiga (1973 – 2020)



Reprodução / Terra

O homem por trás do Louro José, o boneco de um papagaio que acompanha Ana Maria Braga desde 1997, foi encontrado morto em sua casa em novembro, vítima por um acidente vascular cerebral hemorrágico provocado por um aneurisma.

Chadwick Boseman (1976 – 2020)



Reprodução / Wikimedia Commons

O astro de Pantera Negra morreu aos 43 anos, após uma silenciosa batalha de quatro anos contra o câncer colorretal.

Quino (1932 – 2020)



Reprodução / Le Chat Magazine

O cartunista argentino, criador da Mafalda, morreu aos 88 anos em sua casa em Mendoza, após sofrer um AVC.

Rubem Fonseca (1925 – 2020)



Reprodução / O Globo

Um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos morreu aos 94 anos, após sofrer um infarto em sua casa no Rio de Janeiro. Sua obra, entretanto, permanece.