Saúde e mercado digital lideram na oferta de vagas de emprego

Em ano marcado pelo desemprego e crise econômica, saber interpretar as novas demandas do mercado pode ajudar quem precisa buscar por trabalho em 2021.

Segundo levantamento da Catho, empresa de recrutamento online, os setores com maior crescimento de vagas estão ligados diretamente às mudanças trazidas pela covid-19. São eles o atendimento na saúde de pacientes afetados pelo novo coronavírus, o comércio eletrônico – impulsionado pelo isolamento social -, e as tecnologias necessárias para atender as relações à distância na pandemia.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Profissões como fisioterapeuta hospitalar e respiratório se tornaram protagonistas da luta contra a covid-19 e a abertura de vagas para esses cargos subiu 725% e 716%, respectivamente. “A explosão na procura por profissionais ligados à saúde é autoexplicativa numa pandemia. A busca por eles deve seguir acentuada até que a covid-19 esteja de fato controlada, o que infelizmente não deve acontecer ainda em 2020”, explica o CEO da Catho, Fernando Morette.

A adaptação ao isolamento social trouxe novos hábitos de consumo, o que impulsionou a abertura de vagas nos setores de e-commerce, redes sociais e atendimento ao cliente, de acordo com o levantamento da Catho.

Os cargos de supervisor (214%) e analista de SAC (158%), produtor de conteúdo (126%) e vendedor de e-commerce (118%) foram algumas das posições mais procuradas das áreas. “A demanda por esses profissionais que atuam com a venda, criação e promoção de produtos e serviços na internet foi criada a partir da necessidade das empresas e comércios se adaptarem ao mundo digital. Esses profissionais contratados são quem dão a sustentação para que os produtos sejam vistos e vendidos pela web”, explica ele.

Os dias em casa fizeram crescer também as vagas para profissionais de reparo doméstico e decoração de móveis, como é o caso do azulejista (122%) e encanador (46%), projetista de móveis (27%) e pedreiro (26%).

O futuro é da tecnologia

Além da procura por compras online, a pandemia trouxe a necessidade do trabalho remoto. Mas para que isso fosse possível, as empresas precisaram adaptar suas operações e investir em tecnologia. A demanda por programadores, responsáveis por desenvolver e sustentar o uso das ferramentas digitais, não só permaneceu na pandemia como também cresceu.

O LinkedIn publica no próximo mês sua tradicional lista de profissões em alta em 2021. Mas a rede social adianta que também aposta na crescente demanda no setor de tecnologia. “As habilidades digitais são uma demanda particular, com o LinkedIn prevendo que o mercado de tecnologia terá um aumento de quase 150 milhões ofertas de empregos nos próximos 5 anos”, conta ao Metro World News. No Brasil, a plataforma afirma que três das cinco vagas que seguem crescendo em ritmo constante são ligadas ao setor. A lista inclui consultor de negócios, engenheiro de software Java, desenvolvedor Frontend, vendedor e desenvolvedor Dotnet.

Campeãs de vagas