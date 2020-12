O dia amanhece ensolarado para o paulistano, mas a previsão para esta terça-feira é de sol com muitas nuvens e períodos de instabilidade, com chuvas em qualquer parte do dia.

Há inclusive risco de temporais em alguns municípios da Grande São Paulo, de acordo com a Climatempo.

A temperatura máxima deve atingir 28º C no decorrer do dia, com tendência de alta para os próximos dias.

A mínima prevista é de 18C.