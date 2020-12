Preço da gasolina é reajustado em 5% para as distribuidoras

A Petrobrás anunciou nesta segunda-feira o reajuste do preço dos combustíveis em 5% para a gasolina e 4% para o óleo diesel.

Com o aumento, as distribuidoras passam a pagar mais R$ 0,09 por litro de gasolina e R$ 0,008 pelo litro do óleo diesel.

Apesar do reajuste, o preço da gasolina acumula queda de 4,1% no acumulado do ano, e o diesel, de 13,2%.

De acordo com a Petrobrás, a gasolina sofreu 41 reajustes no ano, sendo 20 aumentos e 21 quedas.

Os novos preços valem a partir desta terça-feira.