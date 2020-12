Polícia busca três crianças desaparecidas após saírem para brincar no RJ

A Polícia Civil de Belford Roxo, município localizado no estado do Rio de Janeiro, está investigando o desaparecimento de três crianças, no último domingo (27), após saírem para brincar em um campo de futebol próximo de onde moram.

Com o desaparecimento registrado na delegacia local, a polícia trabalha agora para encontrar: Alexandre da Silva, 10, seu primo, Lucas Matheus, 8, e Fernando Henrique, de 11 anos.

As famílias dos menores chegaram a receber mensagens de que eles estavam em regiões específicas do estado, porém nenhuma informação concreta.

Em entrevista, Anderson Caetano, 42, que é tio de Fernando, disse que as crianças não tinham o costume de saírem sozinhas pelas ruas da cidade. Ele deu mais detalhes sobre o dia do desaparecimento dos 3: “Eles tomaram café, banho e saíram. Já rodamos tudo por aqui e não os encontramos. Desapareceram por volta de 10h. Nós fizemos o boletim de ocorrência ontem, após 24 horas de desaparecidos, avisamos ao Conselho Tutelar e até agora nada”.

Por fim, sem uma pista concreta, a Polícia Civil trabalha para captar as imagens de câmeras de segurança (Com UOL).