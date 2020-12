Europa tem atraso na imunização contra covid-19

A farmacêutica Pfizer, que produz uma vacina contra a covid-19 em parceria com o laboratório alemão BioNTech, informou que vai atrasar a entrega de um novo lote de 350 mil doses do imunizante para a Espanha e para outros sete países da União Europeia por “problemas logísticos” na fábrica da empresa, localizada na Bélgica.

Ontem a Pfizer comunicou o Ministério da Saúde da Espanha que a remessa não foi entregue dentro do prazo em virtude de “atraso no embarque” e no “processo de controle de temperatura”. Para garantir a eficácia do imunizante, as doses devem ser armazenadas inicialmente em temperaturas entre -60ºC e -80ºC e, por até cinco dias, entre 2ºC e 8ºC.

As doses deveriam chegar ontem à Espanha, mas atrasaram em ao menos 24 horas e devem ser entregues ainda hoje. Segundo a Pfizer do país, “o problema já foi resolvido”. Com a situação normalizada, a Espanha espera vacinar 2 milhões de pessoas nos próximos três meses.

Na Alemanha, a campanha de imunização em massa também sofreu atrasos em várias cidades por problemas relacionados à temperatura de armazenamento do imunizante. Nesta semana, cerca de mil doses foram perdidas no país. Ao invés de manter as doses entre 2º e 8ºC, as bandejas de vacinação indicavam 15ºC.

Já na Itália, a distribuição de cerca de 470 mil doses da vacina contra o novo coronavírus pode sofrer atrasos pelas condições climáticas bastante adversas com fortes nevascas e chuvas no país.

No domingo, primeiro dia de imunização, os italianos tinham disponíveis quase 10 mil doses do imunizante, que foram distribuídas, prioritariamente, para trabalhadores da saúde. A partir de agora, elas serão dadas também para idosos de acordo com os critérios estabelecidos pelo governo.