Contratos de aluguel baseado no IGP-M devem subir 23,14%

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) fechou o mês de dezembro com alta de 0,96% no mês de dezembro, acumulando 23,14% no ano, de acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O índice desacelerou em dezembro. Em novembro, o índice apurado foi de 3,26%.

Essa é a maior taxa anual desde 2002, quando o IGP-M subiu 25,31%.

Em 2019, o valor acumulado do IGP-M em 12 meses foi de 7,30%.

O IGP-M é o indicador mais usado para calcular o reajuste do valor do aluguel em todo o Brasil, o que na prática significa que contratos com vencimento no mês de dezembro poderiam ser reajustados com base no valor acumulado no ano.