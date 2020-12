Cidades da Baixada receberão ‘medidas cabíveis’ após desrespeito à fase vermelha

Ao menos 20 cidades que permaneceram na fase amarela no Natal, incluindo nove da Baixada Santista (Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente), foram notificadas pela Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado por não atender às recomendações do Centro de Contingência da Covid-19 de permanecer na fase vermelha entre os dias 25 e 27.

De acordo com Marco Vinholi, secretário da pasta, uma cópia das notificações foi encaminhada ao Ministério Público para tomar “as medidas cabíveis”. “Fazemos esse procedimento há mais de oito meses no enfrentamento da pandemia”, afirmou Vinholi.

As discussões também geram impasse para o feriado de Ano-Novo. Ao menos dois municípios – Peruíbe e Praia Grande – deverão manter abertas as praias durante os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com pausas apenas para limpeza. Santos, São Vicente e Guarujá confirmaram que vão bloquear o acesso às orlas.

De acordo com o Condesb (Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista), é necessário apoio estadual para implantar as restrições às orlas. Até ontem, apenas a cidade de Santos garantiu, em nota, que terá apoio da PM (Polícia Militar) para controle dos banhistas. Serão cerca de 400 agentes encaminhados por meio da Operação Verão. A Prefeitura também pretende instalar gradis nas praias para evitar aglomeração.

A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, espera receber até 640 mil veículos em direção ao litoral nesta semana. Uma operação especial funcionará até a metade de feveireiro, a pedido da Artesp (Agência de Transporte do Estado de SP). O SAI vai adotar a Operação Descida hoje, das 10h às 21h e das 9h de quarta-feira até as 19h de quinta.



Orlas cariocas serão restritas

A Prefeitura do Rio de Janeiro estendeu ontem as medidas restritivas que já estavam previstas em Copacabana para a toda a orla da cidade com o objetivo de evitar aglomerações nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Bairros como Copacabana, Leblon, Ipanema e Barra da Tijuca terão acesso bloqueado durante o Réveillon, permitido apenas com comprovante de residência ou hospedagem.

Metrô, ônibus municipais e BRT terão restrições para os bairros a partir das 20h. Também será proibido estacionar na praia ou em ruas de acesso. Entre 0h e 6h do dia 1º ficam proibidos equipamentos de som e barracas nas praias. Quiosques poderão funcionar, mas sem cercadinhos ou shows.