O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), de 67 anos, recebeu neste domingo o resultado positivo para covid-19.

O estado de saúde do vice-presidente não foi divulgado, mas nota oficial confirmou que Mourão manterá isolamento no Palácio do Jaburu.

Mourão havia sido testado negativo para coronavírus em maio, quando um servidor com quem mantinha contato foi infectado.