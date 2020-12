Depois de um domingo nublado e chuvoso, o paulistano volta a ver a cara do sol nesta segunda-feira.

A previsão é de dia ensolarado, mas com pancadas de chuva no final da tarde e de noite, de acordo com a Climatempo.

A temperatura volta a subir e deve atingir a máxima de 28ºC.

A mínima prevista para esta segunda é de 19ºC.