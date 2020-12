Postos do Poupatempo e do Detran-SP fecham entre 31 de dezembro e 3 de janeiro

As unidades do Poupatempo e do Detran-SP funcionam normalmente até quarta-feira (30) e depois fecham até o dia 3 de janeiro, durante as festas de Ano Novo.

Em município onde as unidades do Detran funcionam em prefeituras ou delegacias, os horários de atendimento seguem o expediente das autarquias.

O agendamento de serviços presenciais de trânsito são feitos exclusivamente pelo site do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br).

Os serviços online oferecidos pelos órgãos continuam operando normalmente no período.