No vai e vem das fases, SP volta à amarela nesta segunda

A partir desta segunda (28) até quinta-feira, todo o estado de São Paulo retorna para a fase 3-amarela da quarentena – com exceção da região de Presidente Prudente, que permanecerá sob a fase 1-vermelha, a mais restritiva.

A mudança permite a reabertura de bares e restaurantes, além de estabelecimentos comerciais, academias e salões de beleza. As medidas mais rígidas de contenção da pandemia retornam no Ano-Novo, com todo o estado voltando à fase vermelha entre os dias 1º e 3 de janeiro.

A reclassificação para a fase vermelha nos feriados foi motivada pelo aumento nos casos, óbitos e internações por covid-19 em São Paulo, e buscou evitar maior propagação da doença durante as festas de fim de ano.

Pelo menos 19 cidades paulistas não seguiram a reclassificação. De acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi, os municípios poderão responder judicialmente. “Vamos trabalhar essa estratégia até o fim da pandemia, sempre conscientizando as pessoas e mobilizando os gestores”, afirmou.

A ordem de fechamento também não impediu a aglomeração em eventos clandestinos durante o Natal. Na madrugada da última sexta, cerca de 5 mil denúncias de festas foram recebidas pela Polícia Militar na capital. Na Zona Oeste, uma casa noturna foi fechada e multada após agentes de saúde flagrarem uma festa com cerca de 1,5 mil pessoas aglomeradas e sem máscara. No Centro, diversas lojas ficaram abertas durante a manhã de sábado. A próxima atualização do Plano São Paulo será divulgada no dia 7 de janeiro. O governo, porém, já alertou que nenhuma região deverá atingir a fase verde.