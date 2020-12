Mais 500 mil doses da CoronaVac chegam ao Instituto Butantan, em São Paulo

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira que um novo lote com 500 mil doses da vacina CoronaVac chegou ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

De acordo com o governo, uma nova remessa deve chegar até o dia 30, com mais 1,5 milhão de doses prontas. Com essa última carga de 2020, o Instituto Butantan terá à sua disposição 11 milhões de doses da vacina chinesa.

“Chegamos ao fim de 2020 com aproximadamente 11 milhões de vacinas em solo nacional, garantindo o compromisso do Butantan em viabilizar o imunizante para a população brasileira para que, assim que registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, possa ser iniciada a vacinação”, afirmou Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan.

O governador João Doria anunciou que o início da vacinação no Estado começa no dia 25 de janeiro.