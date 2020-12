Justiça bloqueia R$ 640 mil de assassino de juíza

A Justiça do Rio de Janeiro bloqueou R$ 640 mil de Paulo José Arronenzi, engenheiro que matou a facadas sua ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi. O entendimento para o bloqueio foi de que, por ter cidadania italiana, ele poderia, mesmo preso, transferir dinheiro para o país europeu por terceiros. O valor ficará disponível para futura indenização por danos morais e para garantir o sustento das três filhas do casal.

O pedido de arresto foi feito pelas meninas, todas menores de idade, em nome da avó. O processo está sob segredo de Justiça.

Filmado por uma testemunha, o crime ocorreu na véspera do Natal, na frente das filhas do casal – duas gêmeas de 7 anos e uma de 9 – na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense.

O caso gerou comoção de órgãos do Judiciário. O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ministro Luiz Fux, divulgou nota em que os órgãos “se comprometem com o desenvolvimento de ações que identifiquem a melhor forma de erradicar” o feminicídio.

Há três meses, a juíza chegou a denunciar o ex-marido por lesão corporal e ameaças. O próprio TJ providenciou escolta para Viviane, mas ela abriu mão da proteção.

Tolerância zero

A subsecretária de Políticas para Mulheres do Rio de Janeiro, Cristiana Onorato Miguel Bento, defendeu “tolerância zero” contra casos de feminicídio como o da juíza. Segundo Cristiana, a pasta estadual iniciará projetos de combate à violência contra mulheres no próximo ano.

A subsecretária afirmou que se inspira no movimento Ni Una Menos, que cobrou ações na Argentina e no Uruguai em 2015. Cristiana disse que prestará auxílio às filhas da juíza. “É começar a dar voz para as mulheres e dizer que não admitimos nenhuma morte por ser mulher.”