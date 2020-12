Homem tenta salvar esposa e morre afogado no litoral de São Paulo

Um casal e seus familiares faziam um passeio de catamarã no litoral de São Paulo na tarde do último sábado quando o barco atracou em uma ilha de areia em Cananéia para os turistas nadarem.

No barco estavam, além do casal, cerca de 10 pessoas, todas da mesma família. O casal resolveu entrar no mar sem colete e acabou sendo arrastado pela correnteza.

De acordo com as testemunhas, a mulher começou a se afogar e o marido foi tentar salvá-la, mas acabou se afogando.

Sua esposa foi resgata pelo grupo, mas o marido afundou e desapareceu mar.

O corpo de Jonathan da Cruz Salgado, 33 anos, morador da cidade de Guarulhos, foi arrastado e só foi encontrado na noite de domingo, em uma praia da Ilha Comprida.(Com G1)