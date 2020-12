Etanol e gasolina sobem 26% e 19,2%, respectivamente, desde maio

O preço dos combustíveis já compete em atenção com o dos alimentos no bolso do consumidor neste fim de ano.Desde maio, o litro do etanol ficou 26% mais caro e o da gasolina, 19,2%, mostra levantamento realizado pelo IPTL (Índice de Preços Ticket Log) com base em 18 mil postos parceiros da marca no país. O etanol, que era vendido em maio em média a R$ 2,804 o litro, já sai nesta semana a R$ 3,535. A gasolina passou de R$ 3,975 para R$ 4,740 no mesmo período.

A alta foi medida também pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os transportes alcançaram neste mês o posto de segundo item com maior impacto na inflação, atrás apenas dos alimentos, grandes “vilões” do ano. Depois das passagens aéreas, que subiram 28,31% entre novembro e dezembro, os destaques foram os combustíveis (2,40%), com a gasolina subindo 2,19% e o etanol 4,08% em um mês.

Nem a cidade de São Paulo, que tradicionalmente tem valores de etanol mais em conta que o restante do país por concentrar grandes produtores de álcool, se livrou da disparada.

De acordo com levantamento da Rádio Bandeirantes, nos últimos três meses, o combustível subiu 10% na capital paulista. A média de preços apurado pela reportagem para o litro do etanol ficou entre R$ 3 e R$ 3,10. Em setembro, o valor máximo alcançava R$ 2,50. O motorista de aplicativos de corridas Jean Carlos conta que a alta nos preços fez com que ele precisasse aumentar a carga diária de trabalho para poder manter a renda. “Abasteço meu veículo com etanol três vezes por semana para conseguir lucrar com as viagens. Pagava R$ 2 o litro do etanol. Agora, com R$ 3, tenho que fazer 12 horas por dia de corridas para conseguir manter a renda. O combustível está muito caro”, afirmou o motorista à Rádio Bandeirantes.

ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) diz que o aumento no valor do litro do etanol foi motivado pela baixa na produção no país. A expectativa é de que haja normalização nos próximos meses de 2021.