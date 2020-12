Ataque de abelhas resulta em diversos feridos no Paraná; idosa levou mais de 200 ferroadas

Ontem (27) mais de 20 pessoas ficaram feridas após ataques de abelhas ocorridos no Rio dos Índios, localizado na cidade de Japurá, no Paraná.

Segundo o UOL, a situação aconteceu no fim da tarde e ao menos 3 pessoas ficaram em estado grave.

O Corpo de Bombeiros, junto com uma ambulância, havia se deslocado para atender as pessoas, porém ao chegar à zona do incidente, a maioria já havia deixado o rio em busca de auxílio médico.

Sobre o ocorrido, Rafael dos Santos Souza Vaz, cabo do Bombeiros, afirmou em entrevista que havia cerca de 30 pessoas no momento do ataque. Ele ainda complementou: “No caminho a gente foi encontrando algumas pessoas que estavam deixando o local, com ferroadas em locais visíveis. Quando chegamos, uma senhora estava sendo atendida em uma ambulância do Samu”.

A maioria dos feridos deu entrada no Hospital de Japurá e dos 22 pacientes provenientes do ataque, 20 receberam alta até o fim do dia, afirmou a enfermeira plantonista, Lindalva Viana.

Dentre os pacientes que mais foram afetados, está uma idosa de 62 anos que levou mais de 200 ferroadas, porém foi atendida prontamente e já recebeu alta.

Por fim, para evitar novos ataques, o Corpo de Bombeiros isolou o local e recolheu alguns pertences deixados no espaço do ataque para serem entregues aos seus respectivos donos.