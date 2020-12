Ação do coletivo Nós Artivistas volta a cobrir vias de SP

O coletivo Nós Artivistas organizou, na madrugada de domingo (27), uma intervenção artística na ponte Octávio Frias de Oliveira. Em branco, a frase “#Pare o Abuso de Poder” cobriu uma das pistas da via conhecida como ponte estaiada.

Esta é a sétima manifestação do grupo cultural antirracista nas ruas de São Paulo. No Dia da Consciência Negra, o lema “#Vidas Negras Importam” foi pintado sobre três faixas da avenida Paulista.

Desta vez, a ponte estaiada foi escolhida para representar uma “ponte para o futuro”, segundo o artista Kleber Pagú, membro do Nós Artivistas. Já as palavras “#Pare o Abuso de Poder” refletem a indignação do movimento negro com as autoridades da política e da segurança pública.

A Secretaria Municipal de Cultura afirma apoiar as intervenções do grupo, assim como a Companhia de Engenharia de Tráfego.