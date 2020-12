Câmera de segurança registra explosão assustadora em Nashville, nos EUA

Ontem (25) a cidade de Nashville, nos Estados Unidos, foi despertada com uma situação assustadora: um veículo explodiu na região central.

Segundo detalhes compartilhados, a polícia afirmou a princípio que não sabia se havia alguém dentro do veículo no momento da explosão, mas horas depois retornou e fez um novo comunicado, dizendo que havia encontrado possíveis restos mortais.

As autoridades policiais classificaram o ato como “intencional”.

Em pronunciamento oficial, o porta-voz da polícia de Nashville, Don Aaron disse: “A explosão foi significativa, como você pode ver… o departamento de polícia, seus parceiros federais (o FBI e o ATF) estão conduzindo uma investigação em grande escala”. Ele ainda complementou: “Nós acreditamos que foi um ato intencional”, concluiu.

Devido à explosão, três pessoas foram levadas ao hospital, com ferimentos leves.

Além de diversos veículos, segundo a polícia cerca de 20 prédios próximos à região foram danificados com a explosão. Agora, o trabalho de investigação segue.

Por fim, circula no Twitter uma gravação de uma câmera de segurança que diz ser do momento da explosão, confira abaixo (Com G1):

VIDEO AUDIO AND RECORDED MESSAGE COMING FROM RV PRIOR TO EXPLOSION “If you can hear this message, evacuate now.” A recording believed to be coming from an RV that exploded in #Nashville #Christmas morning prompted officers to get residents to safety prior to the explosion pic.twitter.com/mbuCUw3XEJ

— Joe Padula (@JoePadula) December 25, 2020