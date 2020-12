São Paulo não divulga dados, mas diz que CoronaVac é eficaz

A expectativa de que os testes finais sobre a eficácia da CoronaVac seriam apresentados até o fim deste ano, o que já permitiria o pedido de registro da vacina na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), foi frustrada.

Por meio do Instituto Butantan, que já está fabricando o imunizante no Brasil em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, o governo de São Paulo informou ontem que os estudos mostraram que a dose atingiu o índice mínimo de eficácia, de 50%, mas não detalhou os dados.

De acordo com as autoridades paulistas, o percentual exato da eficácia, bem com as demais informações do relatório final, não puderam ser divulgados ontem porque a Sinovac pediu para fazer uma reavaliação.

A solicitação foi motivada por conta de uma diferença nos resultados obtidos no Brasil em comparação com os de outros países que estão testando a vacina, como Turquia e Indonésia.

Essa reavaliação pela empresa chinesa deve ficar pronta em até 15 dias. Por isso, a apresentação dos resultados e o pedido de registro da vacina no Brasil, que estavam previstos para ontem, devem ficar só para a janeiro. E esse já era o segundo prazo, já que a previsão inicial era de divulgar os dados em 15 de dezembro.

O atraso, segundo o estado, não altera a previsão de iniciar a vacinação em São Paulo a partir do próximo dia 25 de janeiro.

“Recebemos os dados de eficácia ontem [terça-feira]. Atingimos o limiar da eficácia, que permite o processo de solicitação de uso emergencial, seja aqui no Brasil ou na China. Mas temos um contrato com a Sinovac que especifica que o anúncio desse número precisa ser feito em conjunto”, afirmou o diretor do Butantan, Dimas Covas.

Para o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, o pedido de reavaliação a partir de uma diferença nos resultados entre os países demonstra a “isonomia” da vacina.

Doria suspende licença

O governador João Doria (PSDB) cancelou sua licença e retornará hoje ao país para reassumir o cargo após o vice-governador, Rodrigo Garcia (DEM), testar positivo para a covid-19.

Doria comunicou afastamento de dez dias para ficar com a família e havia viajado ontem mesmo para Miami (EUA), com previsão de retorno no dia 3 de janeiro. A oportunidade da viagem, logo após anúncio da quarentena mais dura no estado durante o Natal e o Ano-Novo, foi criticada nas redes sociais.

Vacinação ganha datas

O governo de São Paulo divulgou ontem o calendário detalhado da primeira fase da campanha de vacinação contra a covid-19, com previsão para ser iniciada no estado em 25 de janeiro. A imunização começará pelos profissionais de saúde, indígenas e quilombolas, e depois será estendida aos idosos.

Cronograma de vacinação:

Dose 1

Profissionais da saúde, indígenas e quilombolas

25 de janeiro

Idosos

8 de fevereiro – 75 anos ou mais

15 de fevereiro – 70 a 74 anos

22 de fevereiro – 65 a 69 anos

1º de março – 60 a 64 anos

Dose 2

Profissionais da saúde, indígenas e quilombolas

15 de fevereiro

Idosos

1º de março – 75 anos ou mais

8 de março – 70 a 74 anos

15 de março – 65 a 69 anos

22 de março – 60 a 64 anos