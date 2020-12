Praias da Baixada Santista serão fechadas dias 31 e 1º

As cidades da Baixada Santista fecharão as praias para o público nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro como forma de evitar a presença de turistas e as aglomerações em meio ao aumento dos casos e de mortes pela covid-19 em São Paulo.

A medida foi anunciada ontem de forma conjunta pelos prefeitos de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

“Vamos ter barreiras sanitárias e bloqueios. A população precisa estar consciente. Nós tivemos um ano diferente e, portanto, temos que ter um fim de ano diferente”, afirmou o prefeito de Santos e presidente do conselho que reúne as prefeituras da Baixada Santista, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB).

Para desestimular ainda mais os turistas, os prefeitos também pedirão que a Ecovias, concessionária do sistema Anchieta-Imigrantes, não organize a operação Descida.

As prefeituras da Baixada Santista ainda anunciaram que não seguirão a ordem do estado de voltar para a fase 1-vermelha da quarentena no Natal e Ano-Novo. A região permanecerá na fase 3-amarela, com permissão para o funcionamento do comércio.