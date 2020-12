Governador do Rio pede bloqueio da praia de Copacabana

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), pediu ao prefeito da capital, Jorge Felippe (DEM), que promova o bloqueio de Copacabana durante a passagem do ano, entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. As informações são do portal G1.

A medida tem por objetivo evitar aglomerações na orla do bairro, palco de uma das maiores festas de Réveillon do mundo. Só no ano passado, a atração reuniu quase 3 milhões de pessoas na praia. A ideia, que ainda está em discussão, é fechar os acessos de Copacabana para os turistas e liberar a circulação apenas para os moradores.

Os dois estão ocupando o cargo temporariamente: Castro está substituindo o governador Wilson Witzel (PSC), que enfrenta processo de impeachment, e Felippe está no lugar de Marcelo Crivella (Republicanos), afastado sob suspeita de corrupção.