Natal é para celebrar, sem deixar de se cuidar; veja recomendações para a ceia

Respeite o distanciamento social, use máscara e álcool em gel… Já estamos mais do que acostumados com essas recomendações, mas, nesta véspera de Natal, estes e outros cuidados são essenciais para diminuir os riscos de contágio pela covid-19 entre familiares e entes queridos.

Para evitar a doença, o ideal é passar a data em casa, celebrando apenas com quem mora com você. A própria OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou que a “aposta mais segura” seria não realizar reuniões familiares neste Natal. No entanto, caso vá juntar a família ou amigos para uma ceia, algumas atitudes devem ser seguidas.

A recomendação é que as celebrações tenham até dez pessoas e que sejam mais rápidas, com poucas horas de duração. Além disso, escolha locais abertos ou arejados, com janelas abertas – é melhor evitar o ar-condicionado. E lembre-se: se estiver com sintomas ou tiver mantido contato com alguém que testou positivo nos últimos 14 dias, não saia de casa.

Para a segurança de quem se ama

Apesar de não impedir totalmente a transmissão da covid-19, as orientações abaixo, parte de cartilha da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), podem diminuir riscos.

• Use máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo

• Tenha um saco para guardar a máscara e leve uma máscara limpa extra

• Evite aglomerações e mantenha a distância de, pelo menos, 2 metros entre os participantes

• Evite apertos de mão ou abraços

• Lave as mãos com frequência durante o evento com água e sabão ou use álcool

• Não compartilhe objetos, como talheres ou copos

Ambiente e convidados

• Limite o número de convidados de acordo com o tamanho do espaço

• Evite música alta para que as pessoas não precisem falar alto ou gritar – o que pode lançar mais partículas virais no ambiente

• Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados e evite o uso de ar condicionado

• Não deixe que os convidados formem filas para se servirem

• Oriente os convidados a não se sentarem todos reunidos e próximos na hora da ceia

• Evite o uso de tolhas de pano, substituindo por papel

• Disponibilize álcool em gel nos ambientes

• Utilize lixeiras com pedais

Preparar e servir os alimentos

• Lave as mãos antes de preparar a comida e use máscara durante o preparo

• Limite o número de pessoas no ambiente em que a comida estiver sendo preparada ou manuseada

• Caso ofereça bebidas, disponibilize-as em embalagens individuais (latas ou garrafas)

• Ofereça condimentos, molhos para salada ou temperos embalados individualmente

• Evite o compartilhamento de utensílios para servir a comida

• Após o evento, lave toda a louça em água corrente e com detergente, ou use a máquina de lavar louças