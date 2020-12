Jovem é absolvido pela Justiça, após ficar 1 ano preso injustamente

A Justiça de São Paulo decretou a soltura de um jovem, absolvendo-o, após o homem de 25 anos ficar preso por um ano, injustamente, por um suposto roubo de celular.

Na época do ocorrido, o jovem contava com um álibi que demonstrava que Lucas Silva estava em casa, trocando mensagens de textos e áudio com a namorada e que devido a isso não seria possível que estivesse no local do crime ao mesmo momento.

O Ministério Público (MP) que havia pedido a condenação do jovem, com base no reconhecimento da vítima, acabou voltando atrás e pedindo a absolvição dele, uma vez apresentadas todas as evidências nos autos processuais.

Leia também:

Lucas recebeu a notícia da absolvição já em liberdade, isso porque ele deixou o centro de detenção recentemente por meio da “saidinha” de fim de ano.

A mãe de Silva, Eliane, foi a responsável por reunir todas as provas que contribuíram para a comprovação da inocência do filho.

Ao UOL, a mulher disse: “Acabaram com uma família inteira por todo esse tempo porque nos debruçamos a realizar o papel que o Estado não realizou”.

Por fim, a decisão pela absolvição havia sido definida pelo juiz Marcos Vieira de Morais no dia 2 de dezembro, porém só foi atualizada recentemente. Os autos seguiram com o argumento de “insuficiência de prova da autoria delitiva, prevalecendo a aplicação dos princípios da presunção de inocência”.